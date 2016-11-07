Рига, 7 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Для проведения исследований недр земли в Латвии планируется ввести ограничения для ее владельцев, что предусматривает утвержденная сегодня, 7 ноября, комитетом правительства концепция об усовершенствовании правового регулирования в сфере использования недр земли, сообщает LETA.

I.irybinsk.ru Литовская земля

В данный момент нормативные акты предусматривают, что права собственников ограничиваются, если в интересах государства и общества необходимо использовать полезные качества недр земли или добывать подземные воды.

Согласно же новой концепции, владелец земли не сможет запрещать финансируемые, заказанные или поддержанные государством исследования. Также он не сможет запрещать глубокий мониторинг недр земли, если только это не ограничивает хозяйственную деятельность. Для проведения геологоразведочных работы не будет требоваться договор с землевладельцем, если только не нужно бурить скважины.

Землевладельцу будет полагаться компенсация за причиненный исследованиями ущерб поверхности земли, посевам или лесопосадкам. Исследовательская компания также должна будет платить владельцу арендную плату 20 евро за гектар.

В случае, если владелец не согласен на проведение поисковых или разведывательных работ, они будут производиться без согласия с выплатой возмещения и арендной платы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, литовская компания «Geobaltic» планирует в Латвии получить лицензию, чтобы изучить возможности поиска в Кулдигском крае углеводородов, в основном, нефти.

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