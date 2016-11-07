Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский запретил своим заместителям и руководителям дорожных предприятий покидать рабочие места «до особого распоряжения» в связи со снежным штормом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Уборка снега в Петербурге

Это связано с негативным прогнозом синоптиков: сложные погодные условия ожидаются в северной столице в течение двух ближайших суток. По словам Рублевского, фокальной точкой станет снежный буран в районе 03:00 в ночь на 8 ноября.

«Я и мои заместители будем находиться на рабочих местах, не только в кабинетах, но будем и ездить по городу, проверять, помогать организовывать уборочный процесс. То же самое касается всех руководителей дорожных предприятий», — сказал чиновник.

На данный момент дорожные предприятия уже работают в усиленном режиме. Все улицы и дороги Петербурга обработали пескосоляной смесью, сейчас спецтехника выстраивается колоннами и проходит по основным магистралям, прибивая снежные массы к поребрику. Затем их будут погружать и вывозить на снегоплавильные станции, пояснил глава комитета по благоустройству.

«Никто домой не уйдёт до особого распоряжения», — добавил Рублевский.

Площадь уборки в Петербурге составляет около 57,5 млн кв. метров. На улицах города работают 1,5 тыс. машин. Снег вывозят на 16 снегоплавильных станций, в декабре откроется ещё одна. Рублевский напомнил, что Смольный не намерен возобновлять практику посыпания дорог чистой солью, делая ставку на своевременную уборку снега.

«Курс правительства на снижение соли был взят в 2011 году, в прошлом году мы полностью отказались от использования соли в чистом виде. В этом году продолжим посыпку пескосоляной смесью. Будем экспериментировать с гранитной крошкой, в основном, в историческом центре», — заметил Рублевский. Гранитной крошкой обработают порядка 300 улиц.

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Несмотря на то, что снежный сезон в Петербурге начался осенью, чиновник убеждён, что закупленных материалов для уборки улиц хватит до конца зимы.

Напомним, согласно прогнозу, 7 ноября и в течение суток 8 ноября ожидается ухудшение погоды, в большинстве районов — метель, порывы восточного ветра достигнут 20 м/с. На дорогах образуются снежные заносы. Комитет по благоустройству просит водителей во время снегопада пропускать уборочную технику и парковаться только в отведённых для этого местах.