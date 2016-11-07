Симферополь, 7 ноября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В Крыму закроются более 100 офисов банка правительства Крыма и Севастополе — АО «Генбанк». Об этом говорится в сообщении на сайте финучреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Продолжая политику оптимизации структуры ГЕНБАНКа, а также в связи с окончанием курортного сезона, руководством банка принято решение о приостановлении деятельности более 100 офисов с ограниченным перечнем услуг на территории Крымского полуострова, направленных в первую очередь на обслуживание туристического сегмента», — говорится в сообщении.

При этом пресс-службе банка уверяет, что «Генбанк» сохранит свое присутствие во всех регионах Крыма, где работал ранее.

Как пояснил сотрудник одного из крымских банков, у Генбанка были так называемые офисы в гостиницах и торговых центрах, больше похожие на обычные пункты обмена валют. Скорее всего, речь идёт о закрытии этих обменников, а не отделений банка. И это действительно можно объяснить их невостребованностью до весны, а возможно и грядущими проверками в финучреждении.

Добавим, согласно данным, опубликованным на сайте «Генбанка», всего на территории России действует 126 отделений банка, в том числе на территории Крыма — 102.

Напомним, в августе 2015 года в состав акционеров АО «Генбанк» на 50% вошли исполнительные органы власти Крыма и Севастополя. При этом Крым просил Севастополь передать свою долю акций республике, но правительство Севастополя отказалось это делать, предложив выкупить акции по рыночной цене.