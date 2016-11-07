Ярославль, 7 ноября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В преддверии надвигающегося на Ярославскую область снегопада и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов дал распоряжение очищать и обрабатывать улицы каждые 3−4 часа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, особое внимание будет уделяться опасным участкам дорог и пешеходным переходам. Снегопад в Ярославле уже начался.

City-yaroslavl.ru Снегоуборочная техника

По данным мэрии Ярославля, уже сейчас на городских дорогах работает более 50 единиц техники. Поскольку синоптики обещают обильный мокрый снег, вместо жидкого солевого раствора антигололедная обработка будет производиться твердыми материалами.

Между тем, с началом снегопадов в адрес мэрии — уже традиционно — звучит критика по поводу очистки городских улиц от снега. Городские власти уверяют, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

«Но важно не бегать с лопатой за каждой снежинкой, лопат не хватит, а организовать системную уборку города», — комментирует ситуацию на своей странице в Facebook Владимир Слепцов.

Под системной уборкой подразумевается проливка дорог солевым раствором, который «обеспечивает таяние снега». Лишь после этого спецтехника убирает снежную массу с проезжих частей.

«Ночью, пока город чистый от припаркованных машин, сформированными звеньями спецтехники проведена комплексная уборка уступами с последующей обработкой противогололедными материалами. Пройти один раз и зачистить всю ширину проезжей части гораздо эффективнее, чем десять раз гонять туда-сюда трактор и месить кашу», — отмечает Владимир Слепцов.

Как сообщает ГУ МЧС по Ярославской области, в период с 18.00 7 ноября до 18.00 8 ноября 2016 по Ярославской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами снежный накат, порывы ветра до 15−18 м/с.