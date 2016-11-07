Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу обнародовало предварительные итоги внеплановой проверки в отношении АО «Кронштадтский морской завод» (КМЗ), которое ремонтировало исторический крейсер «Аврора». В ходе проверки выявлены разнообразные нарушения антимонопольного законодательства, сообщили 7 ноября в пресс-службе УФАС.

Юлия Карнаева ИА REGNUM «Аврора» во время возвращения после ремонта из Кронштадта в Петербург

В частности, установлено, что более 16 млн рублей было потрачено КМЗ на асфальтирование заводской территории. По информации предприятия, асфальтирование проводилось во исполнение госконтракта на ремонт крейсера «Аврора», заключенного с Министерством обороны РФ.

Однако, как отметили в УФАС, федеральный закон о государственном оборонном заказе накладывает запрет на использование средств, полученных по госконтракту, на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа.

В ходе проверки выяснилось, что в действительности асфальтирование проводилось в рамках исполнения госконтракта не на ремонт «Авроры», а на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ). Однако и здесь выявлены признаки нарушения. «Указанная сумма — 16 млн руб., — по мнению антимонопольного органа, не может быть учтена в себестоимости работ по госконтрактам на обслуживание судов ЛенВМБ и подлежит возврату», — сообщили в управлении ФАС.

Кроме того, в ходе проверки инспекция Санкт-Петербургского УФАС установила ряд признаков нарушений законов «О государственном оборонном заказе», «О защите конкуренции», «О закупках», природоохранного законодательства, законодательства в сфере лицензирования и защиты государственной тайны.

В частности, были необоснованно закрыты, под предлогом гостайны, сведения о закупках кондиционеров в рамках госконтракта на выполнение ремонта крейсера «Аврора». Это нарушает требования закона о защите конкуренции. Госконтракт на ремонт «Авроры» не предусматривал наличия лицензии на работу со сведениями, представляющми гостайну.

«Особый интерес инспекции антимонопольного органа привлекла закупка отдельных видов товара, правомерность, правильность, а также целевое назначение, которых КМЗ надлежит подтвердить в установленные для предоставления возражений сроки», — отметили в УФАС по Санкт-Петербургу.

В связи с этим течение 15 рабочих дней АО «Кронштадтский морской завод» имеет право предоставить в антимонопольный орган возражения на акт проверки, а также дополнительные документы и материалы в обоснование своей позиции.

После этого УФАС примет решение о возбуждении или невозбуждении антимонопольных и/или административных дел в отношении КМЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, крейсер «Аврора» ушел на ремонт 21 сентября 2014 года. «Аврора» вернулась в Санкт-Петербург из Кронштадта в ночь на 16 июля 2016 года. Корабль стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной. 31 июля «корабль №1» участвовал в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России. В начале августа «Аврора» открылась для посетителей. Стоимость ремонта «Авроры» составила более 840 млн рублей.

Напомним, что ровно 99 лет назад выстрел с крейсера «Аврора» 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года стал сигналом к началу вооруженного восстания в Петрограде, организованного партией большевиков.