Оренбург, 7 ноября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту халатности при выдаче разрешения на строительство 18-этажного дома по улице Чкалова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

AKuptsova Многоэтажный дом

По данным надзорного ведомства, застройщик получил земельный участок, на котором строился дом, в сентябре 2014 года по договору аренды. А в январе 2016-го по его ходатайству был утвержден градостроительный план земельного участка. Планировалось строительство 18-этажного дома. Первый и второй этажи предполагались под офисы, а остальное — под жильё. Застройщик получил разрешение и начал строительство. С февраля по июнь 2016 года удалось построить четыре этажа.

Однако позднее выяснилось, что никакого дома в этом месте по нормативам быть не должно. «Из-за плотности застройки в указанном районе объект не был обеспечен нормативными противопожарными проездами, площадками, подъездами, парковками, тротуарами и зонами озеленения. Как выяснилось, все объекты благоустройства были спроектированы на месте уже имеющейся инфраструктуры соседних жилых домов», — поясняют в прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что строительство нарушало права жильцов находящихся рядом домов. На протяжении длительного времени граждане испытывали дискомфорт из-за постоянного шума, грязи и пыли, а также из-за отсутствия мест для прогулки детей и для парковки личного транспорта.

Стройка была приостановлена. А затем суд постановил признать разрешения на строительство незаконным.

Теперь по факту выдачи незаконного разрешения возбуждено уголовное дело. Кто ответственен за халатность, выяснит следствие. Пока известно лишь то, что документ выдали чиновники департамента градостроительства и земельных отношений мэрии.