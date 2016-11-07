Ставрополь, 7 ноября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Дольщики стоительной компании «АртСтройТехно» обмануты на сумму порядка 740 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Потерпевшими по делу должны числиться 816 дольщиков 15 домов, которые должна была построить компания.

Вместе с тем, в качестве потерпевших и гражданских истцов признаны не все дольщики. Многие еще не подали заявлений в следственные органы. Следствие продолжает собирать сведения об участниках долевого строительства ООО «АртСтройТехно». В

Напомним, ООО «АртСтройТехно» заявило о строительстве многоквартирных домов в Ставрополе по улицам Тюльпановая, 10 (7 позиций), Тюльпановая, 10/1, Тюльпановая, 12 и улица Города-побратима Безье, дом 15 (6 позиций).

Сегодня дело о мошенничестве руководства ООО «АртСтройТехно» насчитывает более 30 томов. Дома компании остаются недостроенными. Директор фирмы находится под арестом. Под следствие попал и врио начальника исправительной колонии, вывозивший нелегально заключенных для работы на проблемной стройке «АртСтройТехно».

Руководство города и края ищет возможность передачи домов добросовестным застройщикам. Обманутые дольщики компании устраивали митинги с требованием достроить дома, написали письмо на имя президента страны.