Рига, 7 ноября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. В латвийских книжных магазинах Polaris, которые специализируются на русскоязычной литературе, можно приобрести карты и глобусы, на которых полуостров Крым обозначен как часть Российской Федерации, сообщает LETA.

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Географические и политические карты и глобусы разного масштаба на русском языке уже длительное время доступны в магазинах Polaris в разных городах. Причем обычно они расположены на видных местах рядом с книжными полками, отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2016 года в одном из книжных магазинов Лиепаи в продажу поступили географические карты, на которых полуостров Крым изображен в составе Российской федерации. Бдительный очевидец сообщил, что «интересная» карта была расположена на витрине книжного магазина Polaris в Лиепае.

Некоторые пользователи соцсети в ответ на публикацию выразили мнение, что в этом нет ничего предосудительного, однако есть и те, кто считает, что в этом случае должен последовать ответ правоохранительных органов.

В августе 2015 года, в латвийских магазинах крупной торговой сети Maxima была приостановлена продажа глобусов, на которых Крым изображен в составе России. Глобусы не отвечающие официальной позиции Латвии по вопросу Крыма оказались польского производства.