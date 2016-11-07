Иваново, 7 ноября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Заместитель полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко поблагодарил спасателей, медиков и всех, кто принимал участие в ликвидации последствия взрыва газа в жилом доме в Иванове 6 ноября. Сегодня, 7 ноября, Николай Овсиенко прибыл в регион, чтобы проконтролировать ход ликвидации последствий ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Николай Овсиенко и губернатор Ивановской области Павел Коньков посетили место трагедии., пообщались с жильцами, а также побывали в гостиницу, где разместились пострадавшие, и оценили условия.

Позже в правительстве региона Николай Овсиенко провел совещание с участием руководителей силовых ведомств региона. Главы региональных управлений МЧС, прокуратуры, полиции, Следственного комитета доложили о проделанной работе.

«Сейчас все наши действия направлены на предотвращение в будущем подобного развития событий», — отметил Николай Овсиенко, подчеркнув, что в числе первоочередных мероприятий — проверка состояния газового хозяйства. Только на территории областного центра специалистам предстоит побывать в 170 тыс. квартир.

«Все службы сработали штатно, в полном взаимодействии друг с другом. Слова благодарности — спасателям, медикам, которые продолжают бороться за жизни пострадавших, сотрудникам правительства региона, администрации города Иваново, которые отвечают за ликвидацию ЧС», — отметил зам полпреда.

Николай Овсиенко выразил уверенность, что правительство области справится с поставленной задачей, и принятые меры будут достаточными, чтобы впредь не допустить подобной ситуации.

Губернатор Павел Коньков отметил, что внимание к ситуации со стороны президента и полпреда президента в округе очень важно.

Глава региона добавил, что при проведении масштабных проверок отдельное внимание должно уделяться домовладениям с «факторами риска» — тем, где проживают пожилые люди, люди, ведущие асоциальный образ жизни или тем квартирам, владельцы которых подолгу отсутствуют дома.

«В самое ближайшее время адресная база наших органов соцзащиты, полиции, других ведомств будет обобщена и это жилье будет проверено в первоочередном порядке», — заявил Павел Коньков.

«Кроме того, мы сегодня обсудили механизм работы с теми жильцами, которые систематически не допускают проверяющих. За последнее короткое время газовыми службами в области проверено 1600 домов, при этом остались непроверенными порядка 20 тысяч квартир, в которые инспекторы не смогли попасть. А ведь именно в таких квартирах, как показывает практика, вероятность нарушений в работе оборудования максимальна», — проинформировал Павел Коньков.

По словам Павла Конькова, в случае выявления в ходе проверок неисправного газового оборудования вопрос с его заменой будет решаться индивидуально, поскольку на сегодняшний день данная сфера нормативно не отрегулирована.

Павел Коньков отметил, что правительство, проверяющие организации будут признательны гражданам за сведения о конкретных проблемных адресах. «За проблему надо браться всем вместе, поскольку каждая непроверенная квартира снижает степень безопасности и повышает степень риска», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в жилом доме на улице Минской Иваново произошел около 04:00 6 ноября. Шесть человек погибли, четверых спасатели вытащили из-под обломков — они находятся в больнице с тяжелыми травмами. В результате обрушения части дома без крова остались 22 жителя. Часть жильцов размещены в гостинице, другие остановились у родственников.

СКР возбудил и расследует уголовное дело по факту гибели людей. Параллельно в регионе поручено активизировать проверки состояния газового оборудования.