Махачкала, 7 ноября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Дагестанское управление Росприроднадзора оценило в 32 млн рублей ущерб, причиненный Каспийскому морю компанией «Махачкалаводоканал» в результате сброса сточных вод в водоем.

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Сброс неочищенных сточных вод осуществляется в Редукторном поселке Махачкалы. Как сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе ведомства, загрязненная вода сбрасывается на открытую местность в 110 метрах от уреза воды Каспийского моря, после чего стоки попадают в озеро. Вследствие этого берег загрязнен и ощущается неприятный запах.

Лабораторный анализ воды показал, что концентрация загрязняющих веществ превышает допустимые значения в десятки раз. Так, аммония в воде больше в 27,6 раза, синтетических поверхностно-активных веществ — в 27,4, фосфатов — в 7,9, нефтепродуктов — в 1,8, железа — в 3,7 раза, а показатель биологического потребления кислорода превышен в 5,9 раза. По данным ведомства, сброс осуществляет ОАО «Махачкалаводоканал».

Ущерб от действий организации оценен в 32,3 млн рублей. Компания будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил водопользования. Материалы также направлены в Следственное управнение СКР по Дагестану для возбуждения уголовного дела по данному факту.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября директор ОАО «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев был арестован на два месяца по уголовному делу о массовом отравлении жителей Махачкалы питьевой водой. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Напомним, с 27 октября в Махачкале были госпитализированы 800 человек с диагнозом острое кишечное отравление. Они употребляли водопроводную воду, которая оказалась загрязнена во время проливных дождей.