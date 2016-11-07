Одинцово, Московская область, 7 ноября, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В ледяную горку утром, 7 ноября, превратился пешеходный мост над железнодорожной станцией Одинцово, расположенной в одноименном подмосковном городе. Жители муниципалитета оказались перед сомнительным выбором: подниматься на мост в огромной давке, рискуя поскользнуться на обледеневших ступенях на спуске, или переходить пути по «земле», ставя под угрозу собственную безопасность, сообщает коррепондент ИА REGNUM.

Hans Лёд

В социальной сети «Вконтакте» в группе «Типичное Одинцово» было размещено видео, запечатлевшее жителей муниципального образования, штурмующих переход над железнодорожными путями. На кадрах видно, как люди останавливаются перед спуском и осторожно скользят по ступенькам, замедляя проход для других пассажиров.

«40 минут подъем и спуск по мосту», — комментирует запись группы пользователь соцсети Елена Яковлева.

«Я проходила час назад на этом мосту, еле спустились — ужасно скользко, и из-за этого была нереальная очередь», — заявляет пользователь Моника Григорян.

Тем временем корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе компании Московская железная дорога (МЖД), причиной инцидента стала неудовлетворительная работа компании-аутсорсера, к которой, в связи со случившимся, будут приняты меры.

«Дело в том, что у нас есть компания-аутсорсер, которая занимается уборкой моста. К сожалению, они нас сегодня подвели. Поэтому была проведена с ними работа серьезная. Сегодня они очистили весь мост в середине дня. Там работало большее количество людей, чем обычно. Так что к ним будут приняты меры за такую оплошность. Уже сегодня гражданам можно не беспокоиться», — заявил сотрудник МЖД.

Напомним, ранее на сайте МЖД была размещена информация о том, что на железной дороге днем проходили мероприятия по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов. Жителей и гостей региона просили переходить железную дорогу строго в оборудованных для этого местах, не отвлекаться на гаджеты и держать за руку детей.