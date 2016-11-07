Саратов, 7 ноября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2016 года оставлено в силе решение Арбитражного суда Саратовской области от 24 августа 2016 года о взыскании убытков с ПАО «Т Плюс» в виде неполученных доходов в пользу МУПП «Саратовгорэлектротранс» 5 млн 989 тыс. 922,4 рублей. Такую информацию распространила пресс-служба мэрии Саратов, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Исковые требования МУПП «Саратовгорэлектротранс» основаны на том, что с 17 июня по 8 ноября 2014 года на тепловых сетях проводились ремонтные работы — прокладка тепломагистрали по улице Орджоникидзе от улицы Авиастроителей до проспекта Энтузиастов и на участке улицы Орджоникидзе между проспектом Энтузиастов и жилым домом № 20 по улице Орджоникидзе.

В результате проводимых ПАО «Т Плюс» работ произошло сокращение движения троллейбусных маршрутов № 4 и № 15 МУПП «Саратовгорэлектротранс», что повлекло возникновение убытков в виде неполученных доходов, которые по результатам проведенной судебной экспертизы были оценены в 5,9 млн рублей. Данная сумма была взыскана по результатам рассмотрения дела.