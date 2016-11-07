Люксембург, 7 ноября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призывает Европейский союз подумать о санкциях против Турции в ответ на волну арестов в отношении членов оппозиционных газет и партий, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung

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Люксембургский министр сравнивает события в Турции с диктатурой нацистов. «Эти методы, нужно прямо сказать, которые использовались во время нацистского правления», — заявил Ассельборн Deutschlandfunk. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, Германия пока не будет участвовать в дискуссии о санкциях.

Ассельборн обратил внимание на экономическую зависимость Турции от ЕС: «50 процентов экспорта Турции идут в Европейский союз. … 60 процентов инвестиций в Турцию поступают из ЕС. Это безусловное средство давления. И в определённый момент мы не сможем пройти мимо того, чтобы использовать этот рычаг для того, чтобы противодействовать невыразимой ситуации с правами человека».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения.

Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и в государственных структурах. Сокращения коснулись судей, военнослужащих и чиновников. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в штате Пенсильвания (США) оппозиционного исламского проповедника и лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Анкара требует от Вашингтона экстрадировать его. Белый дом отказывается, аргументируя отсутствием доказательств вины Гюлена.