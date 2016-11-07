Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Обильный снегопад и сильный ветер, пришедшие в Петербург и Ленобласть днем 7 ноября, во вторник, 8 ноября, продолжатся и приведут к ухудшению видимости на дорогах. Об этом сегодня предупредило ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сверчков Николай Егорович. Ямская тройка, застигнутая метелью. 1881

Как отмечается, 8 ноября в северной столице ожидаются умеренный и сильный снег, ночью в большинстве районов будет хозяйничать метель, а восточный ветер в порывах будет достигать 15 метров в секунду. На дорогах, помимо постоянной гололедицы, возникнут снежные заносы и накаты.

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью 8 ноября составит −5…−7 градусов, днем −4…−6 градусов.

Следующей ночью метель сохранится на фоне усиления северо-восточного ветра до 12−15 м/с, с ухудшением видимости до 500−1000 м.

Как сообщалось ранее, в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу переведено в режим повышенной готовности.