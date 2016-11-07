Курган, 7 ноября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В Курганской области подвели окончательные итоги уборочной кампании 2016 года. На 1 ноября в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1 млн 124 тыс. га. Это 100% от площади, подлежащей уборке, заявил сегодня, 7 ноября, директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

В целом, аграриям области в этом году удалось собрать достойный урожай в 1 млн 974 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 172 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Валовой сбор картофеля составил 352 тыс. тонн — на 2% более прошлогоднего урожая. А овощей 164 тыс. тонн, что на 4% менее показателя 2015 года.

Сельхозтоваропроизводителям необходимо активней обновлять парк техники, а также своевременно проводить мероприятия по защите растений, считает Пугин. И тут же отмечает, что в текущем году приобретено техники и оборудования на сумму 1,3 млрд рублей. Хозяйствам области различными преференциями и субсидиями сэкономлено более 232 млн рублей.

Помимо этого аграриям необходимо увеличить внесение минеральных удобрений для восстановления плодородия почвы. «Со следующего года мы изменили порядок оказания несвязанной поддержки в отрасли растениеводства с учетом тех рекомендаций, которые дает министерство сельского хозяйства РФ. На повышающие коэффициенты будут влиять те площади, которые будут засеваться кондиционными семенами, и где будут вноситься минеральные удобрения. Также со следующего года фактором, который позволит получить господдержку, станет отсутствие задолженности по налогам и сборам», — предупредил Пугин.

Отметим, что Курганской области не всегда везло с погодой в уборке урожая. В 2014 году 40% урожая в Зауралье ушло под снег и даже был введен режим ЧС из-за гибели растениеводческой продукции.