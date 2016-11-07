Туапсе, Краснодарский край, 7 ноября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В Краснодарском крае очередная попытка чиновника нажиться на земле провалилась. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 ноября, в ближайшее время за особо крупную взятку перед правосудием ответит бывший начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района.

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В настоящее время расследование уголовного дела в отношении чиновника завершено. Следователи собрали достаточно доказательств вины бывшего начальника отдела. Рассматривать дело по существу будет Туапсинский городской суд. Бывшему чиновнику может грозить штраф в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, либо от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.

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Согласно материалам дела, «подзаработать» тогдашний начальник отдела имущественных и земельных отношений решил на коммерсанте, который хотел приобрести земельный участок для строительства магазина по продаже стройматериалов. Для решения этого вопроса он обратился в администрацию города, где его перенаправили в отдел земельных отношений. Там, работник администрации помочь мужчине согласился. Однако подготовку необходимой документации, постановку земельного участка на кадастровый учет и победу на предстоящем аукционе он оценил в 1,1 млн рублей.

Предприниматель о таком «предложении» сообщил в краевое следственное управление СКР. Встреча заявителя с начальником отдела в его служебном кабинете состоялась в августе прошлого года. Коммерсант передал чиновнику требуемую сумму. После этого его задержали стражи порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, на нарушении закона о коррупции в прошлом месяце попался чиновник администрации Геленджика. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году купил вместе с супругой квартиру в городе-курорте общей площадью свыше 98 кв. метров, за которую заплатил более 5 млн рублей. Однако сведения о расходах на приобретение недвижимости, которые он предоставил в отдел кадров управления делами горадминистрации, оказались недостоверными. Их законность не подтвердилась. По решению суда, чиновник должен будет выплатить в счет государства сумму, эквивалентную стоимости купленной квартиры.

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