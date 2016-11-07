Севастополь, 7 ноября, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Статистика потребительского рынка за девять месяцев 2016 года дает основания сделать вывод о высокой покупательной способности населения Севастополя. Об этом в ходе аппаратного совещания 7 ноября в правительстве Севастополя заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

«Динамика оборота в розничной торговле в Севастополе — самая высокая среди субъектов Южного Федерального округа: выше, чем в Республике Крым и в среднем по Российской Федерации, — сказал Ахтемов. — Это связано с высокой покупательной способностью в городе Севастополе».

Согласно докладу, динамика оборота в торговле по сравнению с прошлым годом составила 122% (в ЮФО — 98,2, а в РФ — 94,6%).

Всего за январь-август севастопольцы купили товаров на сумму 33 млрд рублей и услуги на 12,9 млрд рублей.

В то же время, индекс роста потребительских цен в Севастополе незначительно снизился и составил 104,9%; в ЮФО 104,1%; в Республике Крым 105,2%.

Показатель говорит о благосостоянии населения, также как и темпы роста денежных доходов населения, считают в правительстве региона

«Несмотря на то, что произошло снижение на 7%, денежные доходы на душу населения в городе Севастополе являются выше, чем по Республике Крым и в среднем, чем по Российской Федерации», — сказал Ахтемов.

Главный экономист отметил, что среднемесячная заработная плата в Севастополе за истекший период составила 25 тыс. 984 рубля.