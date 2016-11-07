Москва, 7 ноября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» задержан подозреваемый в убийстве двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Revda-info.ru Задержание

По словам Ирины Волк, правоохранителями был установлен подозреваемый в убийстве Джабраила Джабраилова, произошедшем на юго-западе Москвы. Его задержали на борту самолета, готовившегося к вылету в Баку.

Напомним, вечером 6 ноября возле торгового центра в Юго-Западном округе Москвы возле припаркованного автомобиля было обнаружено тело 29-летнего Джабраила Джабраилова, умершего от огнестрельного ранения.

По информации Ирины Волк, подозреваемым является знакомый погибшего, 31-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа.

По предварительным данным, мужчины приехали на одном автомобиле к торговому центру, между ними возник конфликт на финансовой почве. Подозреваемый выстрелил из незаконно хранящегося у него пистолета Макарова в грудь Джабраилову, а затем скрылся.

Подозреваемого доставят в отдел полиции для первоначальных следственных действий, установления обстоятельств произошедшего и проверки на причастность к преступлению. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).