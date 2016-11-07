Севастополь, 7 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года в Севастополе построено в два раза больше квартир, чем годом ранее. Несмотря на то, что индекс промышленного производства снизился, Севастополь лидирует среди субъектов ЮФО. Об этом в ходе аппаратного совещания 7 ноября в правительстве Севастополя заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов, передает корреспондент ИА REGNUM.

hayabuzo Стройка

«В Севастополе за девять месяцев 2016 года введено в эксплуатацию 26 многоквартирных жилых домов общей площадью 151 тыс. кв. м, что составило 189% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года», — сказал Ахтемов.

Он добавил, что в городе объем введенного в строй жилья на душу населения составляет 0,28 кв. м, что больше, чем в Крыму, но меньше, чем в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад Ахтемов заявлял, что объемы выполненных строительных работ в Севастополе составляют 161%.

«Рост связан с тем, что многие вопросы разрешительного характера с предприятиями строительной отрасли решены», — сказал Ахтемов.

Вместе с тем, в правительстве констатируют снижение индекса промышленного производства, с показателями 125,6%.

«За последний месяц он снизился 5,5%, это связано с сезонностью. Произошло сокращение в текстильном и швейном производстве: снизили объемы ЗАО «Швейная фабрика Н. Ониловой» и предприятия по производству стройматериалов. По темпам роста мы остаемся лидерами среди регионов ЮФО», — отметил чиновник.