Иваново, 7 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. У газового котла, обнаруженного в эпицентре взрыва в жилом доме на улице Минской в Иванове, был выработан ресурс. Об этом журналистам сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко.

Masterotopleniya.ru Газовый котел

Николай Овсиенко также отметил, в качестве меры по предотвращению подобных ЧП, провести масштабную проверку газового хозяйства: только в областном центре это 170 тыс. квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в жилом доме на улице Минской Иваново произошел около 04:00 6 ноября. В результате шесть человек погибли, четверо находятся в больнице с тяжелыми травмами. В результате обрушения части дома без крова остались 22 жителя. Часть жильцов размещены в гостинице, другие остановились у родственников.

СКР возбудил и расследует уголовное дело по факту гибели людей. Параллельно в регионе поручено активизировать проверки состояния газового оборудования.

По предварительным данным, эпицентром взрыва стала одна из квартир на первом этаже — на газовом котле специалисты нашли характерные повреждения. По данным местных жителей, квартира эта газовиками не проверялась — хозяин просто не открыл дверь.