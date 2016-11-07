Ярославль, 7 ноября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Кресло заместителя мэра Ярославля по социально-экономическому развитию остается вакантным. Его обязанности исполняет заместитель по градостроительству Сергей Калинин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Мэрия Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе и.о. заммэра Дмитрий Секретарев заявил, что не будет продлять контракт, так как не может выполнить задачи, которые перед ним ставит руководство в предлагаемые сроки. Его предшественник Игорь Блохин до 3 ноября находился в отпуске, однако из него не вышел, уволившись из мэрии по соглашению сторон. 3 ноября истек временный контракт и у Дмитрия Секретарева.

Секретарев был назначен на место Блохина в то время, как сам Блохин находился в служебной командировке. О назначении Секретарева сам Блохин узнал из прессы.

В мэрии не смогли пояснить, есть ли кандидатуры на эту должность. Источники ИА REGNUM в городской администрации тоже не смогли назвать вероятных претендентов на пост заммэра. Сам Игорь Блохин сказал, что не рассматривал возможности продолжения работы в мэрии.

«Я со стороны посмотрел, что происходит и есть много вопросов по стилистике, по планам мэрии. Я со многими действиями сегодняшнего руководства не согласен. В той атмосфере, которая сейчас в мэрии, я не могу работать и не хочу. Эта атмосфера основана на страхе. Сотрудникам даются противоречивые команды. Когда я уходил с работы 3 ноября, некоторые мне завидовали, потому что я могу уйти. Люди, которые там работают, говорят, что на работу им приходить не хочется. Многие ищут другую работу. Я работал не за деньги, а для того, чтобы сделать Ярославль лучше. Сейчас творческой атмосферы в мэрии нет. Должность заместителя мэра может занять любой преданный Слепцову человек. Сейчас не нужны думающие люди, нужны те, кто умеет выполнять команды», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший заместитель мэра Ярославля по социально-экономическом развитию Игорь Блохин.

Также вакантной остается и должность директора департамента образования Ярославля. После назначения и.о. мэра Владимира Слепцова многие сотрудники городской администрации вынуждены были покинуть свои места, чтобы освободить их для команды нового руководителя. Многие из новых управленцев приехали их Химок, где Владимир Слепцов работал до своего назначения в Ярославль. Однако после первых отставок в руководящем звене мэрии вновь оказались свободные места.