Москва, 7 ноября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. «Граждане смогут рассчитывать на ускорение бюрократических процедур», — заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов, комментируя решение правительства РФ запретить госорганам требовать 85 видов справок. По словам юриста, многие необходимые справки ведомства будут обязаны запрашивать друг у друга.

Херлуф Бидструп. Человек и бюрократия

«Подобный запрет, безусловно, несколько изменит деятельность государственных учреждений — многие сведения необходимо будет запрашивать у коллег, а не требовать у заявителя. Однако негативных последствий ждать не стоит — подобные нововведения, наоборот, должны ускорить работу государственного аппарата. Если ранее гражданин запрашивал необходимый документ у одного органа власти и физически передавал его в другое учреждение, то теперь эта процедура автоматизируется — сроки предоставления государственных услуг могут сократиться», — отметил Карабанов.

Адвокат пояснил, что фактически правительство лишь определило список документов, за которыми нет необходимости обращаться в органы исполнительной власти, в целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». «Само правило уже было установлено, теперь же утвердили и конкретный список документов. Он выглядит достаточно полно и полезно для граждан и бизнесменов — больше нет необходимости самостоятельно запрашивать, например, сведения из 13 государственных реестров (в том числе и основных — ЕГРИП и ЕГРЮЛ)», — уточнил он.

Кроме того, охвачено большинство сфер деятельности — определенные документы передавать обязаны как ответственные министерства, так и федеральные службы и надзорные ведомства. «Подобные изменения должны упростить прохождение бюрократических процедур — один запрет запрашивать бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации, сведения о кодах по различным классификаторам и массив сведений, имеющийся в распоряжении ФНС, должен значительно упростить жизнь бизнесу», — резюмировал эксперт.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому у российских госорганов теперь нет права требовать от граждан уже имеющиеся у них документы.

«В перечень включены 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти. Утверждение перечня позволит реализовать законодательное требование о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг», — сообщается в документе «О реализации требования о запрете запрашивать у заявителя уже имеющиеся у госорганов документы при оказании госуслуг», опубликованном 7 ноября на официальном сайте правительства РФ.