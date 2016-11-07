Мурманск, 7 ноября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. После масштабной реконструкции откроется большой зал Мурманской областной филармонии. Эта информация, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, была озвучена в ходе оперативного совещания правительства.

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«Вы знаете, с какими трудностями мы столкнулись: сначала — скачок цен на рынке строительных услуг, а затем — отмена федерального финансирования запланированной реконструкции наших учреждений культуры, — приводит слова губернатора Марины Ковтун пресс-служба правительства. — Нам пришлось завершать уже начатые работы за счёт областного бюджета, и при этом делать тяжёлый выбор — на что именно расходовать средства».

По словам Ковтун, в реконструкцию филармонии было вложено более 450 миллионов рублей, из них 80 миллионов — стоимость уникального органа, приобретённого специально для филармонии.

«Большой зал филармонии полностью перестроен, теперь здесь можно давать концерты мирового уровня, — отметили в пресс-службе правительства области. — Второй этаж филармонии будет отдан под постоянно действующий информационно-выставочный центр Русского музея».

Напомним, в этом году Мурманск отметил своё столетие и ремонт учреждений культуры приурочили к памятной дате. Однако из-за нехватки средств к юбилею завершили лишь ремонт филармонии. Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к празднованию стартовала в 2012 году.