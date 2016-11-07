Мурманск, 7 ноября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Октябрьском суде Мурманска проходит заседание по делу экс-депутата мурманского Горсовета Светланы Макаровой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сейчас в суде допрашивают свидетелей.

Александр Дейнека. На допросе. 1933

«С утра началось очередное заседание, сегодня перешли к допросу свидетелей, — прокомментировала консультант суда Инна Желонкина. — Заседание проходит как обычно. Сама Макарова в настоящее время находится под подпиской о невыезде».

Напомним, бывший депутат мурманского Горсовета и учредитель нескольких ТСЖ Светлана Макарова была задержана в Москве в конце сентября прошлого года, до этого Макарову объявили в международный розыск.

Отметим, экс-депутата подозревают в совершении трёх преступлений, попадающих под часть статьи уголовного кодекса — мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере. Первое заседание по громкому делу состоялось в сентябре текущего года.

Это уголовное дело находится на особом контроле, поскольку в регионе, по данным прокуратуры, участились случаи совершения преступлений в сфере ЖКХ. В частности в Мурманской области продолжает отбывать наказание бывший советник экс-губернатора Геннадий Шубин. По версии следствия, Шубин создал и руководил на протяжении более четырёх лет организованной преступной группой, которая осуществляла хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области, и последующую легализацию данных денежных средств. Геннадия Шубина задержали в феврале 2013 года.