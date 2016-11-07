Рига, 7 ноября, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) в период с 31 октября по 5 ноября выявили 32 новых случая Африканской чумы свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщает LETA.

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Павшие от АЧС кабаны обнаружены в Страдской волости Гулбенского края, в Слампской волости Тукумского края и Смардской волости Энгурского края. Таким образом, среди кабанов в 2016 году выявлен 931 случай АЧС в 221 волости 68 краев и в трех городах — Резекне, Плявиняс и Юрмале. Домашние свиньи болели АЧС в Варкавском и Гулбенском краях. На одной из ферм, из-за опасной болезни пришлось ликвидировать 142 свиньи. ПВС проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить пути проникновения инфекции на ферму. Всего с 2014 года, в целях предотвращения распространения инфекции пришлось забить более 14 тыс. животных.

Несмотря на выделенные средства для борьбы с распространением АЧС, а также введенные на латвийских фермах меры биобезопасности, распространение болезни среди популяции кабанов не удается остановить. Так, еженедельно инспекторы ПВС констатируют новые случаи падежа кабанов от АЧС. Также увеличивается площадь распространения болезни, инспекторы ПВС заявили, что АЧС стремительно приближается к Курземе (запад Латвии).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы сократить популяцию кабанов в Латвии и таким образом ограничить распространение АЧС, Продовольственно-ветеринарная служба с 1 сентября 2016 года начала выплачивать охотникам по 50 евро за каждую убитую самку кабана. Как стало известно, выплаты производятся в рамках программы ограничения распространения АЧС при софинансировании Евросоюза. На эти цели выделено 600 тысяч евро.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. С территории, на которой установлен карантин, без разрешения инспектора ПВС запрещено вывозить живых свиней, свежую свинину и изделия из свинины. Запрет касается также вывоза и продажи мяса кабанов и изделий из него.

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