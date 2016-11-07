Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В будущем Россия может перейти на преференциальный режим торговли с КНР. Об этом 7 ноября по итогам переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Помимо этого, российский премьер рассказал, что стороны достигли соглашения о создании «совместной платформы поддержки малого и среднего бизнеса».

По словам Медведева, товарооборот в 2016 году между РФ и Китаем превысил 40 миллиардов долларов: «Если говорить о балансе торговли, сейчас ситуация выглядит сравнительно неплохо, несмотря на то, что в прошлом году произошел определенный провал. На текущий год товарооборот уже превысил 40 миллиардов долларов».

Глава правительства отметил, что Россия и Китай будут увеличивать в расчётах долю рубля и юаня.