Рига, 7 ноября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей признают, что объемы экспорта латвийских товаров на Украину за два последних года значительно уменьшились, сообщает газета Diena.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Резко упали

По словам представителей латвийских компаний, главная причина — девальвация украинской гривны в 2014 году, что существенно повысило стоимость произведенных в Латвии товаров, снизив их конкурентоспособность. Проблемы усиливаются и тем, что покупательная способность населения Украины относительно низка, что особенно ощущается за пределами Киева.

Как заявил руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития на Украине Арис Котанс, больше всего пострадали традиционные экспортные товары, например, экспорт механизмов и электронного оборудования сократился на треть. Также наблюдается спад экспорта продукции пищевой и текстильной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2015 года руководитель компании по производству косметики и парфюмерии известного латвийского бренда «Dzintars"Илья Герчиков заявил, что с началом кризиса на Украине фирма потеряла почти весь сбыт в этой стране.

«Наш бизнес на Украине практически остановился. Мы вложили в этот регион много средств и усилий, у нас была очень богатая сеть именно в Луганской и Донецкой областях… Сейчас там идет война. В общей сложности, потеряли около 90% украинского рынка», — сетует Герчиков. По его словам, компания не решается уходить из Украины. «Но продавать там некому. У них ни пенсий, ни зарплат, ни денег нет… Кому там продавать? На Западной Украине торговля еще идет, но это мизер», — пояснил он.

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