Объемы латвийского экспорта на Украину резко упали
Рига, 7 ноября, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей признают, что объемы экспорта латвийских товаров на Украину за два последних года значительно уменьшились, сообщает газета Diena.
По словам представителей латвийских компаний, главная причина — девальвация украинской гривны в 2014 году, что существенно повысило стоимость произведенных в Латвии товаров, снизив их конкурентоспособность. Проблемы усиливаются и тем, что покупательная способность населения Украины относительно низка, что особенно ощущается за пределами Киева.
Как заявил руководитель представительства Латвийского агентства инвестиций и развития на Украине Арис Котанс, больше всего пострадали традиционные экспортные товары, например, экспорт механизмов и электронного оборудования сократился на треть. Также наблюдается спад экспорта продукции пищевой и текстильной промышленности.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2015 года руководитель компании по производству косметики и парфюмерии известного латвийского бренда «Dzintars"Илья Герчиков заявил, что с началом кризиса на Украине фирма потеряла почти весь сбыт в этой стране.
«Наш бизнес на Украине практически остановился. Мы вложили в этот регион много средств и усилий, у нас была очень богатая сеть именно в Луганской и Донецкой областях… Сейчас там идет война. В общей сложности, потеряли около 90% украинского рынка», — сетует Герчиков. По его словам, компания не решается уходить из Украины. «Но продавать там некому. У них ни пенсий, ни зарплат, ни денег нет… Кому там продавать? На Западной Украине торговля еще идет, но это мизер», — пояснил он.
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