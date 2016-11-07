Лондон, 7 ноября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Правительство Великобритании начало разработку законопроекта по роцедуре выхода Соединенного королевства из состава Европейского Союза. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственный источник.

EU Exposed Выход из Евросоюза

Сообщается, что кабинет министров Великобритании уже готовит первый проект закона о начале процедуре формального разрыва с Европейским Союзом, который предусмотрен 50-й статьей Лиссабонского договора.

Ранее предполагалось, что выходе Великобритании из Евросоюза будет формально оформлен резолюцией правительства Её Величества, но Высокий суд Лондона постановил, что выход Великобритании из Евросоюза будет оформлен парламентом королевства. В связи с этим правительство готовит соответствующий законопроект, который должен будет принять парламент.

Таким образом, депутаты парламента могут и не принять закон о выходе из ЕС, что создаст тупиковую ситуацию. Ранее премьер-министр Тереза Мэй настаивала на том, что результат референдума дает правительству достаточный мандат для организации выхода из ЕС и голосование в парламенте не требуется. Но депутаты пошли в суд, который встал на их сторону. Теперь правительство подало апелляцию, которая будет рассмотрена в декабре.