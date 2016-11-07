Москва, 7 ноября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Итальянская киноактриса Орнелла Мути не подавала документов и не просила о предоставлении гражданства России, сообщает RT со ссылкой на агентов актрисы.

Rita Molnár Орнелла Мути

По их словам, Орнелла Мути часто приезжает в Россию, у нее есть российская регистрация по месту жительства, но актриса пока не подавала документы на получение российского гражданства.

Стоит отметить, что ранее в Кремле также заявили, что Орнелла Мути не подавала официального заявления на получение гражданства Российской Федерации.

Напомним, о желании Орнеллы Мути получить гражданство России, сообщали российские СМИ со ссылкой на заявление актёра Александра Реввы.