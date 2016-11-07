Москва, 7 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В России за неделю (26 октября-2 ноября) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,1% и составила 833 тыс. 604 человека (по состоянию на 26 октября 2016 года — 834 тыс. 305 человек), сообщили в Ростате.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 29 регионах. В 54 регионах отмечен рост численности безработных граждан, при этом рост более 1% наблюдался в 21 субъекте РФ.

На 1 октября 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 октября 2015 года — 1,2%).

По состоянию на 2 ноября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается более пяти месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 218 тыс. 259 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.