Москва, 7 ноября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Бюджет на 2017−2019 гг. следует рассматривать как минимально гарантированные обязательства государства, то есть дальнейшему секвестру расходы бюджета подлежать не могут. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») по итогам заседания экспертного совета при комитете. По его словам, все ведущие эксперты и представители бизнес-объединений высказались в поддержку принятия проекта бюджета в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Здесь, независимо от критики бюджета и высказанных замечаний, позиции едины», — пояснил парламентарий, подчеркнув, что только представитель Общественной палаты высказался за возвращение проекта бюджета правительству для доработки.

За основу бюджета взят консервативный вариант развития ситуации, напомнил Макаров. «Первая и главная задача — бюджет должен делать страну устойчивой к внешним шокам. Пока, по мнению экспертов, эта задача решена не полностью», — указал депутат.

Вторая задача, которая ставится перед бюджетом — отражение роли институтов развития, говорит Макаров. «Вряд ли можно скручивать голову курочке, которая несете золотые яйца — такие, как Фонд развития промышленности, Фонд развития малого и среднего предпринимательства, и об этом тоже эксперты сегодня говорили, говорили о недопустимости сокращения соцрасходов» — сказал Макаров.

«Бюджет следует рассматривать как минимально гарантированные обязательства государства, то есть дальнейшему секвестру, как это делалось в предыдущие годы, расходы бюджета, очевидно, подлежать не могут», — считает депутат.

При этом, как отметили эксперты, у бюджета есть определенные недостатки, констатирует Макаров: «К сожалению, бюджет не отвечает на вопрос, где точки роста, где прорывные точки, от которых мы можем ускорить развитие, и это только предстоит найти в ходе подготовки работы над бюджетом в Госдуме», — полагает глава комитета.