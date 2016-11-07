Урай, Югра, 7 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В югорском городе Урае задержан мужчина, предположительно напавший 2 июня на депутата городской думы Леонарда Насибуллина. Им оказался ураец местный ранее судимый местный житель.

Victor Арест

Напомним, 2 июня Насибуллин направлялся в горадминистрацию на заседание, посвященное капремонтам. Около дома № 12 в микрорайоне Западном к нему подбежал неизвестный и брызнул в лицо газом. Ядовитые пары попали депутату в глаза и легкие, он начал задыхаться. Сотрудники магазина, около которого произошло нападение, вызвали «скорую помощь».

«Все лицо было обожжено, было тяжело дышать. Полчаса пролежал с кислородной маской. Сейчас я в больнице», — сообщил тогда депутат «URA.Ru».

Насибуллин известен в Урае, как непримиримый оппонент городских властей. В частности, депутат разбирался с покупкой горадминистрацией частного торгового центра «Апельсин» за 180 млн рублей под создание культурного центра. «На реконструкцию торгового центра под учреждение культуры, где разместятся, библиотека и музей необходимо будет дополнительно вложить 70 млн рублей! В условиях кризиса нужно уходить от неэффективных расходов, а представители «партии власти» единогласно проголосовали «за» это ненужное решение для рядовых граждан. Мы же видим в этом коррупционную составляющую. Но нас не слышат. Оппозиция и самовыдвиженцы были против этого решения», — заявлял Насибуллин.

Теперь нападавшему грозит уголовное наказание. Насибуллин уже опознал нападавшего, а тот попросил у него прощения. «На сегодняшний день следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе и политическую», — сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР.

«К сожалению, изначально работа Следственного комитета вызывала много вопросов, особенно когда у меня дома провели обыск, оказавшийся в итоге не законным», — говорит Насибуллин. Также он считает, что гражданин «должен обязательно быть привлечен к уголовной ответственности, чтобы ни у кого не было больше желания нападать на народных избранников».

«Я убежден, что в цивилизованном обществе на депутатов, представляющих интересы граждан, могут нападать только дикари. Надеюсь, что виновный будет наказан, и понесет суровое наказание», — считает депутат думы Югры Сергей Тульников.