Красногорск, 7 ноября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Программа капитального ремонта жилых многоквартирных домов Московской области завершена примерно на две трети. До конца года в регионе предстоит выполнить объемы работ 2016 года и закрыть «долги» 2015 года, сообщает «Радио 1» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Олега Большакова.

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«Программа выполняется достаточно динамично. Не будем забывать, что до конца года ещё два месяца, это не окончательная цифра. У нас сейчас активно идёт сдача и приёмка работ. Уже можно предполагать, что программа в довольно большом объёме будет выполнена. Не секрет, что в 2015 году программа была выполнена далеко не полностью. Так что мы закрываем ещё и определенную часть долгов прошлого года. Надеемся, что в следующем году мы с долгами того года полностью рассчитаемся и перейдём к выполнению работ текущего года», — пояснил Большаков.

Он также подчеркнул, в Подмосковье нет муниципалитетов, находящихся в «красной зоне».

«К отстающим можно отнести лишь отдельные объекты. И по конкретным домам есть не только отставание от графика, но и жалобы граждан на выполнение работ. Благодаря таким адресным сигналам мы начинаем более детально рассматривать и всё муниципальное образование, из которого сигналы приходят», — заявил исполняющий обязанности.

Напомним, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта было включено около 2,5 тысячи многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ. Общий объем фонда капитального ремонта — более 10 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, качество выполняемых работ по капитальному ремонту в его муниципалитете оставляет желать лучшего.

«К примеру, в деревне Турово ужаснейший конфликт. В одном доме подрядчик снял крышу, все пролило, всем испортили квартиры. Теперь они во втором доме хотели содрать мягкую кровлю. Им говорили, что надо сделать швы, а кровлю силами муниципалитета делали в прошлом году. Нет, они туда поперлись, и вчера их буквально физически туда не пускали. В поселке Оболенск, наоборот, им говорили, чтобы им сделали кровлю, а подрядчики пытаются сделать другие работы. Теперь капремонт в Оболенске перенесли. На Пролетарке ужаснейшее качество работ. Часть ремонтов также перенесли. Где ни ткни — везде ужасное качество. Качество работ такое, что в лучшем случае тратится половина всех денег. Получается, что 80% фактически расхищается, и это по всем районам. В Чеховском районе был тоже недоволен глава», — заявил ранее Шестун.