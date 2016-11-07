Махачкала, 7 ноября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Еще один боевик нейтрализован в Сулейман-Стальском районе Дагестана за минувшие выходные. Предварительно его опознали, как члена незаконного вооруженного формирования «Южное» Расмина Магомедова.

BenjaminNelan Ликвидация боевиков

На вооруженного бандита силовики наткнулись утром 5 ноября, при проведении оперативно-разыскных мероприятий неподалеку от совхоза имени Герейханова. Вооруженное столкновение произошло примерно в 15 километрах от российско-азербайджанской границы. Злоумышленник открыл по сотрудникам спецслужб стрельбу и был уничтожен ответным огнем.

По предварительным данным, ликвидированный в Дагестане боевик был причастен к поджогу школы в селе Джули Табасаранского района в апреле 2016 года, пишет РИА «Дагестан».

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели в ходе спецопераций в Дагестане были уничтожены несколько боевиков, причастных к преступлениям террористической направленности. Два бандита, которых подозревают в поджоге школы в селении Джули, нейтрализованы в конце октября в пригороде Дербента.

Четверо боевиков уничтожены в городе Хасавюрте в ночь на 4 ноября. Бандиты входили в так называемую хасавюртовскую бандгруппу. Среди убитых был и ее главарь — 25-летний Марат Махмудов.

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