Москва, 7 ноября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Ситуация с эпидемией дизентерии в городе Медвежьегорске, расположенном в Карелии, вышла за рамки региональной повестки: в городе закрылись школы и детские сады, на территории района введен карантин. Одна из причин возникновения инфекции — неработающие очистные сооружения. Сточные воды сбрасываются в Повенецкую губу Онежского озера, в полутора километрах от которой производится водозабор.

bykst Вода

О необходимости урегулирования данной проблемы заявила заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

«Полномочия и ответственность за строительство канализационно-очистных сооружений возложены на администрацию городского поселения. Однако бюджет города, составляющий 50−60 млн рублей в год, не позволяет построить современные очистные сооружения — только на проектирование требуется порядка 30 млн рублей. В результате страдают люди, есть реальная опасность для их жизни и здоровья», — отметила Валентина Пивненко.

По словам парламентария, ситуация в Медвежьегорске недопустима и неприемлема. «Местные, региональные власти обязаны изыскать деньги для постройки очистных сооружений. Если это не удастся сделать, то федеральный центр не должен оставаться в стороне. Ранее обсуждалось предложение о строительстве очистных сооружений в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» — возможно, к нему можно вернуться. Мы берем ситуацию в Карелии на особый контроль. Здоровье людей, безусловно, является для нас приоритетом», — отметила Валентина Пивненко.

На сегодняшний день острыми кишечными инфекциями в Медвежьегорске заболели уже 149 человек, у 48 из них диагностирована дизентерия. Напомним, что ранее Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту подачи в дома жителей Медвежьегорска некачественной воды. По версии правоохранителей, питьевая вода в центральной системе водоснабжения города в октябре 2016 года не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и остаточному хлору. В данный момент следствие устанавливает причины нарушений.