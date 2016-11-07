Ярославль, 7 ноября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области впервые соберутся новогодние и сказочные персонажи — Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы, Баба-Яга из Кукобоя. Компанию им составит настоящий Санта-Клаус из Лапландии, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru НаШествие Дедов Морозов

26 ноября все волшебники станут главными героями праздника «С Днем рождения, Дедушка Мороз». Это сказочное представление пройдет в ЦЛС «Демино». По оценкам организаторов, его планируют посетить около пяти тысяч зрителей из Рыбинска, Ярославля, других регионов страны. В том числе, гостями праздника станут воспитанники детских домов и малыши из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, в день праздника Дед Мороз и Санта-Клаус совместно проведут театрализованный флэш-моб, устроят танцевальный поединок, подведут результаты конкурса «Елочка для Деда Мороза» для учеников школ и воспитанников детских садов Рыбинска. Также малышей ждут конкурсы, розыгрыши и множество сюрпризов. Ну и, конечно, новогодние дедушки сфотографируются на память со всеми желающими.