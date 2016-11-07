Петрозаводск, 7 ноября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Карелии находится выше уровня эпидемического порога (+36,8%) — зарегистрировано 5615 случаев (за аналогичный период 2015 года зарегистрировано 4537 случаев ОРВИ). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах.

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При этом, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди всего населения на 4,1% (-245 случаев).

По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер. В городе Пудоже из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыта на карантин 1 группа в ДДУ «Солнышко». Превышение эпидпорога в республике отмечается за счет Петрозаводска, на остальных территориях превышение эпидпорогов не зарегистрировано.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ превышает уровень эпидемического порога среди совокупного населения на 38,3%. Зарегистрировано 2863 случаев, (за аналогичный период 2015 году зарегистрировано 2331 случаев ОРВИ). Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 15 лет и старше. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди совокупного населения на 4,6% (-138 случаев).

В пресс-службе отметили, что за счет средств федерального бюджета в республику поступил весь объем вакцин против гриппа: «Гриппол», «Гриппол плюс» и «Совигрипп», продолжается прививочная кампания. Вакцины, используемые в эпидсезон 2016−2017 годов включают в себя все актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения, подчеркнули в ведомстве и добавили, что в 2016 году жители республики охотнее прививаются против гриппа. Наиболее активно проходит иммунизация населения в Сегежском, Беломорском, Калевальском, Прионежском, Суоярвском районах и Костомукше.