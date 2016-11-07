Нижний Тагил, Свердловская область, 7 ноября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. На Среднем Урале по факту загрязнения воды в Черноисточинском водохранилище возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Многочисленные нарушения режима санитарной охраны водоёма были выявлены в результате прокурорской проверки, а также бездействие администрации Горноуральского городского округа. Установлено, что не принимались должные меры по очистке водохранилища, предохранения его от загрязнения сточными водами, а также не была оборудована канализация и очистные сооружения в посёлке Черноисточинск.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом появилась информация о том, что в некоторых районах Нижнего Тагила в водопроводе пошла вода ненадлежащего качества, а городские власти рекомендовали жителям не использовать эту воду для питья и приготовления пищи. При этом водозабор для районов «Вагонка» и «Гальянка» шёл из Черноисточинского водохранилища. В пробах воды взятых на анализ специалистами было обнаружено превышенное содержание аммиака.

Также появилась информация о том, что водохранилище сильно обмелело, и в нём стала погибать рыба. Указывалось на то, что причиной этого стало засушливое лето. Тем не менее в отношении ООО «Водоканал-НТ» возбуждено административное дело за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. По результатам проверки надзорного ведомства было установлено, что начиная с весны 2016 года до июля, вредные вещества и примеси в воде превышали допустимые нормы, вследствие чего прокуратура вынесла соответствующие представления руководству предприятия.

Отметим, что тогда в прокуратуре подчеркнули, что граждане, в водопроводе которых была некачественная вода, могут требовать перерасчёта за поставки воды.