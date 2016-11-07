Пенза, 7 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора Пензенской области на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО ЦСК «Сигма» Сергея Богунова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по уголовным статьям «Подстрекательство к присвоению чужого имущества», «Мошенничество» и «Присвоение», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

По версии следствия, с февраля по апрель 2015 года Богунов, являясь президентом ООО ЦСК «Сигма» при подстрекательстве Пашкова из денежных средств, полученных в качестве авансов по контракту на выполнение работ по строительству перинатального центра в Пензе, похитил около 67 млн рублей. Похищенными денежными средствами Богунов распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, Пашков, желая похитить мошенническим путем денежные средства ООО ЦСК «Сигма», получил от Богунова 30 млн рублей якобы для последующей передачи их в качестве вознаграждения должностным лицам исполнительных органов власти области и одной из государственных корпораций за действия в интересах ООО ЦСК «Сигма» при строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра. Фактически полученные денежные средства Пашков присвоил и распорядился по собственному усмотрению. В результате ООО ЦСК «Сигма» был причинен материальный ущерб.

Преступления удалось раскрыть благодаря слаженной работе следователей регионального Следственного комитета России и сотрудников регионального управления ФСБ.

В ходе следствия потерпевшая сторона заявила о полном возмещении обвиняемыми причиненного ООО ЦСК «Сигма» имущественного вреда, что подтверждено материалами дела.

Следственной группой регионального СК России по уголовному делу проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: допрошено более 50 свидетелей, проведено большое количество обысков, в том числе по месту жительства и работы обвиняемых, назначены и проанализированы трудоемкие строительные и бухгалтерские судебные экспертизы.

Ранее по ходатайству следователя СК России судом в отношении Пашкова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Богунова — домашний арест.

В настоящее время обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, которое направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.