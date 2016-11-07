Ярославль, 7 ноября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Несмотря на существенное сокращение расходной части бюджета (более 5 млрд без учета федеральных средств), регион сохранит все социальные обязательства: льготы, пособия и выплаты жителям региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

Деньги пирамида

«Много ходило разговоров о пересмотре Социального кодекса Ярославской области, сокращении ряда статей, но главой региона Дмитрием Мироновым было принято решение, что мы сохраняем все принятые на себя обязательства и в бюджете следующего года они нашли свое отражение», — рассказал директор департамента финансов Ярославской области, и.о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Илья Баланин.

Также, по словам Баланина, полностью заложены средства на первоочередные обязательства, такие как выплаты заработной платы бюджетникам. В проекте бюджета 2016 года ряд статей были профинансированы лишь на 9 месяцев.

В депфине заявили, что сокращению подвергнутся лишь те статьи социальных расходов, которые связаны с прекращением федеральных программ: строительства детских садов, расселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того на 700 млн сократятся расходы на обслуживание государственного долга в связи с замещением коммерческих кредитов бюджетным. На 140 млн рублей сократились платежи регионального бюджета в фонд ОМС за неработающее население в связи с ревизией списка неработающих.

«В течение года проводилась выверка данных по неработающему населению. В результате того, что после этой выверки количество неработающего населения сократилась, областной бюджет сократил свои расходы порядка 140 млн рублей. Теперь эти средства будут замещены средствами федерального фонда», — сказал Илья Баланин.

Также планируется сократить на 10% расходы на госаппарат. В том числе будут сокращены расходы на Ярославскую областную думу.

«Областная дума отнеслась с пониманием к этому вопросу. Если говорить о сокращении расходов, надо начинать с себя», — сообщил Илья Баланин.