Ракка, Сирия, 7 ноября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Представители Демократических сил Сирии (ДСС) заявили, что ДСС удалось продвинуться на 10 км в направлении города Ракка, несмотря на яростное сопротивление боевиков ИГИЛ, сообщает 7 ноября France Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Пресс-секретарь ДСС Джихан Шейх Ахмед сказала, что в ходе тяжелых боев удалось продвинуться на 10 км в южном направлении к городу Ракка от городов Айн Исса и Сулук.

«Наступление идет по плану. Битва будет долгой», — сказала пресс-секретарь ДСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие в основном из курдских отрядов народной самообороны (YPG и YPJ), а также некоторых арабских оппозиционных групп, ассирийских, армянских и туркменских отрядов, 24 мая начали операцию по выдворению террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из её неофициальной столицы — города Ракки.