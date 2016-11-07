Вена, 7 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил 7 ноября, что ЕС должен ужесточить тон в отношении Анкары в ответ на репрессии, идущие в Турции, а также отказать в предоставлении стране финансирования по миграционному соглашению, если Анкара не будет придерживаться его условий, сообщает Figaro.

«В течение последних лет Турция все больше отдалялась от ЕС, тогда как наша политика в отношении страны оставалась прежней. Она не работает», — отметил он.

Напомним, в начале 2016 года Брюссель подписал миграционное соглашение с Турцией, которая в обмен на возобновление переговоров о присоединении, либерализации виз и €3 млрд финансовой помощи должна была помощь ЕС в разрешении кризиса с мигрантами.