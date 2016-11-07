Рига, 7 ноября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. 4 ноября в латвийском поселке Бабите четыре собаки напали на 5-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась, сообщает портал Lsm.lv.

HeikeIr Зубы собаки

Собаки принадлежали семье, в которой жил погибший ребенок.

По данным Государственной полиции, родители оставили детей — девочку 5 лет и мальчика 3 лет — под присмотром бабушки. Позже женщина оставила внуков прабабушке и отправилась на работу. Пока пожилая женщина занималась расчисткой снега во дворе, дети находились рядом, кидались снежками и играли с четырьмя бордоскими догами, принадлежащими семье. Внезапно собаки напали на девочку и стали ее кусать. Прабабушка пыталась отогнать собак и защитить ребенка, одновременно звоня своей дочке — хозяйке собак.

Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвала бабушка девочки, однако прибывшие медики не смогли ее спасти. По делу начат уголовный процесс.