Рига, 7 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Выходцы из Латвии чаще других попадают за решетку в других странах Евросоюза, свидетельствуют результаты исследования Eurocrimes, проведенного международной командой журналистов из 25 государств, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Fonday.ru Тюрьма

Согласно итогам исследования, всего на территории ЕС постоянно проживает около 160 000 граждан Латвии, из них 630 человек, или 0,4%, пребывают в местах заключения. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. Опережают Латвию в этом рейтинге только выходцы из Литвы — из 330 000 литовских мигрантов за решеткой находятся 2000 (0,6%), а румыны делят одну позицию с Латвией — среди 3 миллионов граждан Румынии, перебравшихся в другие страны ЕС, судебное наказание отбывают сейчас 11,5 тысяч (0,4%).

Авторы исследования указывают на существование прямой зависимости между уголовной активностью мигрантов и уровнем жизни в их родной стране. Так, в Литве средний доход на человека составляет 544 евро в месяц, в Латвии — 601, в Румынии — 417. В исследовании также отмечается, что граждане Литвы чаще всего совершают преступления в составе воровских банд, а большую часть украденных товаров переправляют в родную Литву. Преступления обычно совершаются на территории Великобритании, Германии, Нидерландов, Ирландии.

В ходе исследования также выяснилось, что в целом в тюрьмах стран ЕС сейчас содержится 33,6 тысяч граждан других стран ЕС, что составляет 5% от всего числа заключенных. По данным Совета Европы, на каждого заключенного в ЕС ежедневно тратится примерно 99 евро в день. Таким образом, только за содержание в иностранных тюрьмах 11,5 тысяч преступников из Румынии другим странам приходится платить 400 млн евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при министерстве обороны в июне 2016 года. Так, среди семей, в которых говорят на латышском языке, покинуть Латвию готовы 30,1% респондентов. Среди русскоговорящих семей этот показатель еще выше — 35,2%.

Во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе, об этом свидетельствует недавно опубликованное исследование Eurostat. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. Худшая картина наблюдалась только в Румынии, где за чертой бедности находится каждый второй житель села, а также в Греции и Венгрии (39,9% и 37,8% соответственно).