Тюмень, 7 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В «тюменской матрешке» не забыли, что до 2005 года, 7 ноября был праздничным днем. Сейчас этот день стал рабочим и получил статус памятной даты. Тем не менее, коммунисты и представители левых сил по-прежнему продолжают отмечать годовщину революции, возлагают цветы к памятникам партийным деятелям СССР.

С праздником Великого Октября!

В Тюмени коммунисты прошлись колонной по центральной улице Республики под советские песни, ключевая из которых «И вновь продолжается бой». Тюменцев демонстранты взбодрили духовым оркестром.

«Прохожие не оставались равнодушными, снимая демонстрацию на телефоны, а некоторые и вовсе вливались в наши ряды», — отмечают в тюменском горкоме КПРФ.

На Ямале 7 ноября отметили митингом с резолюцией: «КПРФ и её союзники убеждены: нас не одолеть. За нами Ленин и Сталин, Дзержинский и Фрунзе, Стаханов и Изотов, Матросов и Ковпак, Жуков и Конев, Стрельченко и Макаренко. За нами миллионы истинных патриотов Страны Советов. Коммунисты призывают всех трудящихся России: станьте рядом с нами. Нам нечего делить и нечего терять. У нас нет миллиардных счетов. Наши дети не учатся на Западе. Так будем же бороться за свою Родину вместе!».

В Нижневартовске и районе коммунисты провели пикеты, напомнившие вартовчанам, что 7 ноября в советские времена был самым главным праздником, фактически, днем рождения государства, которое называлось Советским Союзом. «Кроме того, в этот день отмечается еще один праздник — День воинской славы России, который приурочен к годовщине исторического парада в ноябре 1941 года», — напомнили в нижневартовском горкоме КПРФ.

Впереди коммунистов ждет событие, встретить которое они собираются максимально достойно — 100-летие Великого Октября.