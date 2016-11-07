Махачкала, 7 ноября, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Осенние каникулы в общеобразовательных школах столицы Дагестана будут продлены до 13 ноября. Такое решение приняло министерство образования республики по поручению главы региона Рамазана Абдулатипова, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе ведомства.

geralt Кишечная палочка

Продление каникул продиктовано в первую очередь стремлением дождаться стабилизации обстановки в республике, которая осложнилась в связи со вспышкой острой кишечной инфекции. В настоящее время медики констатируют значительное снижение числа заболевших. Так, накануне, 6 ноября, с симптомами отравления к врачам обратилось всего 23 человека.

По словам главного государственного санитарного врача Дагестана, Элеоноры Омариевой, острая кишечная инфекция может получить развитие в контактно-бытовых условиях. Поэтому прививка — это один из способов защиты.

Положительная динамика, по прогнозам врачей, должна сохраниться и в дальнейшем. Этому способствуют меры, принимаемые на всех уровнях для локализации вспышки острой кишечной инфекции. Так, идет вакцинация детей в возрасте от трех до 11 лет от гепатита А. Ею будет охвачен контингент детей в Кировском районе, также планируется вовлечь в иммунизацию часть Советского и Ленинского районов Махачкалы. В Минздраве подчеркивают, что иммунизация проводится бесплатно и только на добровольной основе.

Около 50 тысяч доз вакцин от гепатита А поступили в Дагестан из федерального центра, еще 18 тысяч доз вакцины было закуплено за счет республиканских средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Махачкале была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. В больницы стали поступать жители с признаками отравления. За несколько дней их число возросло до почти 800 человек. Причиной ЧП назвали проливные дожди, из-за которых в столице не успевали очищать водопроводную воду, поступающую в краны жителей. Уровень загрязнения воды превысил норму в восемь раз.

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