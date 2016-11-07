Москва, 7 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу перевода «сотен тысяч» военнослужащих альянса на повышенную боеготовность является очередным подтверждением того, что США и страны альянса вместо разумного объединения усилий для борьбы с терроризмом предпочитают надувать щеки в отношении выдуманной угрозы из России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

В России неоднократно получали сигналы из США об увеличении численности войск и размещении новых военных баз, располагающихся все ближе к границам с Россией, напомнил парламентарий.

«Свою повышенную агрессивную активность НАТО пытается объяснить мифическими угрозами со стороны России», — полагает он.

«Мы — мирная страна и не желаем эскалации конфликтов в мире, более того, способствуем мирному разрешению существующих проблем. Но никому пытаться угрожать нам не советую. Во все времена это заканчивалось плохо для тех, кто угрожал России», — заявил Железняк.

НАТО планирует перевести «сотни тысяч военных» в режим усиленной боеготовности на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией, сообщает Times со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга. Как отмечает издание, руководство НАТО намерено подготовить достаточное число военнослужащих сухопутных войск, которые могли бы противостоять «российской агрессии».