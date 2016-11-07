Саратов, 7 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В целом налоговые и неналоговые доходы бюджета Саратова в 2017 году прогнозируются в сумме 6 млрд 475,4 млн рублей, что составляет 105,2% к оценке исполнения бюджета 2016 года, межбюджетные трансферты — в размере 4 млрд 510,7 млн рублей (точная сумма определяется, так как областной и федеральный бюджеты также находятся в состоянии разработки и обсуждения). Бюджетные расходы на будущий год запланированы в размере 10 млрд 986,1 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубли

7 ноября в мэрии Саратова последнюю версию проекта бюджета представил исполняющий обязанности председателя комитета по финансам Александр Струков. По его словам, существенных изменений в структуре доходов и расходов не предполагается. Основную долю доходов составляют налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, земельный налог и доходы от продажи и использования муниципального имущества.

Бюджет на ближайшие три года планируется сделать бездефицитным и снизить долговую нагрузку до величины в 92% от собственных налоговых и неналоговых доходов. В дальнейшем рост доходной части городского бюджета планируется в размере 3% ежегодно.

Основная доля расходов — 67% средств муниципального бюджета — социальная сфера. Исполняющая обязанности заместителя главы администрации по социальной сфере Наталья Обрежа пояснила, что средства пойдут на финансирование образования, культуры и спорта, оказания адресной помощи гражданам. В целом структура расходов на социальную сферу остается прежней с учетом поправок на инфляцию, а также ввода новых объектов образования, культуры и спорта, в том числе и новой школы на 1100 мест в Кировском районе города, строительство которой завершается в этом году.

Одной из главных проблем в данной сфере является поиск дополнительных источников доходной части муниципального бюджета. Председатель комитета по управлению имуществом Татьяна Карпеева отметила, что существенного роста доходов от использования земельных участков и муниципального имущества не ожидается, так как арендная плата устанавливается исходя из кадастровой стоимости, которая была снижена в 2012 году. Также снижаются доходы от рекламы: в рамках работ по благоустройству города часть договоров на размещение рекламных конструкция муниципалитет решил не заключать. Тем не менее, работа в этом направлении постоянно продолжается, сообщили в пресс-службе мэрии.

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Саратовской области Ирина Антонова отметила, что в настоящий момент задолженность по налогу на имущество и земельному налогу составляет более 200 млн рублей — это существенная сумма, которая может пополнить муниципальный бюджет.

«11 ноября мы планируем провести публичные слушания по бюджету, чтобы не позже 15 числа представить его депутатам городской думы на рассмотрение и утверждение», — резюмировал глава Саратова Валерий Сараев.

Главные направления бюджетной и налоговой политики города Саратова на 2017 год определены в соответствии с налоговой политикой Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2017—2019 годов и прогнозом показателей социально-экономического развития города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По прогнозу налоговой службы недобор по налоговым поступлениям в 2016 году только по Саратову может составить 219 млн. рублей. В октябре бюджет Саратова на 2016 год с очередными поправками утвержден со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 12 млрд 783 млн рублей, общий объем расходов — 13 млрд 839 млн, дефицит — 1 млрд 56 млн или 16,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2016 году сохранилась тенденция падения налоговых поступлений в казну Саратова. По итогам первого полугодия 2016 года «недоимка» наблюдается по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 74 млн рублей, сообщил в июне текущего года и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков.

Напомним, потери бюджета Саратова в 2015 году от недополученных налогов составили 470 млн рублей, из них более 250 млн — НДФЛ.