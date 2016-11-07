Ставрополь, 25 ноября, 2016, 15:01 — ИА Регнум.



В Ставропольском крае за 9 месяцев 2016 года заработная плата в среднем увеличилась на 6,8% и составила 24 617 рублей. Таковы данные, предоставленные корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Наиболее высокая оплата труда сохраняется в финансовой сфере (46,3 тыс. руб.), в химическом производстве (41,4), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (39,8), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании (33), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (31,3 тыс. руб.).

В организациях, занимающихся производством электрооборудования, заработная плата сложилась в сумме 28,3 тыс. руб., машин и оборудования — 26,4 тыс. руб., транспортных средств и оборудования — 25,1 тыс. руб., строительстве — 24,2 тыс. руб., оптовой и розничной торговле — 23,3 тыс. руб., пищевых продуктов — 19,7 тыс. рублей.

Самые низкие заработки у работников здравоохранения, социальных услуг и образования: от 22,3 тыс. рублей в области здравоохранения до 19,4 — в сфере образования.

Денежные доходы населения в среднем по краю составили 21,6 тыс. рублей на человека с ростом 1,4%. Но растут потребительские цены и «съедают» этот рост. Реальные доходы населения, напротив, снизились на 5,8%, а расходы возросли на 1,1%.

Средний размер пенсий по краю к октябрю составил 11 129,8 рублей и увеличился за год на 2,9%, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса потребительских цен) уменьшился на 3,2%.

Снизилась в крае и величина прожиточного минимума. Как ранее сообщало ИА, за третий квартал 2016 года она составила 8161 рубль и уменьшилась на 2,9% (8686 рублей для трудоспособного населения, 6648 рублей — для пенсионеров и 8337 рублей для детей).

Стоимость потребительской корзины сложилась в сумме 7594 рубля, из которых 3768 рублей — продукты питания, еще 1912 рублей стоят непродовольственные товары и услуги обходятся населению в 1914 рублей.