Москва, 7 ноября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Восходом необычно большой Луны, так называемым суперлунием, смогут полюбоваться жители Земли 14 ноября. Красивое небесное явление станет вторым по счету в этом году — предыдущее суперлуние состоялось 16 октября, а следующее случится 13 декабря, сообщает Space.com.

Иван Айвазовский. Лунная ночь на Босфоре. 1894

Иногда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Земли и Луны. В такие ночи естественный спутник планеты кажется на 14% больше, а его яркость возрастает на треть по сравнению с обычной. Такое явление и называется суперлунием.

По оценкам ученых, суперлуние 14 ноября будет самым значительным в этом году. Более того, Луна в эту ночь будет самой большой с 1948 года. Столь же яркое ночное светило можно будет увидеть в следующий раз лишь в 2034 году.